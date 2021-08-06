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تحرير 968 محضرًا خلال حملات تموينية بقنا

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تحرير 968 محضرًا خلال حملات تموينية بقنا تحرير 968 محضرًا خلال حملات تموينية بقنا

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أعلنت محافظة قنا أن مديرية والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، قاما بشن حملات مكثفة على الأسواق بمراكز المحافظة المختلفة، مما أسفر عن ضبط آلاف السلع الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 968 محضر مخالفة.

وأوضح أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا أن السلع التموينية التي تم ضبطها شملت 11280 عبوة زيت طعام، 3 طن و800 كيلو أرز، 5 طن و500 كيلو سكر، 4 طن و418 كيلو دقيق فاخر، 250 كيلو دقيق مخابز، بالإضافة إلى 370 عبوة سمن نباتي، 3157 عبوة مصنعات غذائية متنوعة، كما شملت المضبوطات 3 طن و269 كيلو من اللحوم المتنوعة، 40 كيلو فراخ منتهية الصلاحية، 2طن و150 كيلو علف حيواني، 800 علبة سجائر، 1130 عبوة مسحوق غسيل، 548 صنف أدوية.

وأضاف أن إدارة الرقابة التموينية نجحت في تحرير 968 محضر بواقع 348 محضر للمخابز والمطاحن ما بين محاضر عدم مطابقة للمواصفات، وتوقف وغلق وغيرها، وعدد 620 محضر متنوع للأسواق، من بينها 9 محاضر لمخابز بدون ترخيص، 23 محضر عدم صلاحية، مشيرا إلى استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.

المصرى اليوم

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