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أحمد سامي يعيد ترتيب أوراق سموحه قبل مواجهة إنبى فى الدورى

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أحمد سامي يعيد ترتيب أوراق سموحه قبل مواجهة إنبى فى الدورى أحمد سامي يعيد ترتيب أوراق سموحه قبل مواجهة إنبى فى الدورى

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يواصل الفريق الكروى الأول بنادي سموحة تدريباته اليومية على ملعب النادى بالإسكندرية تحت القيادة الفنية لأحمد سامي ، لرفع معدل اللياقة البدنية قبل مواجهة فريق إنبى القوى ، كما حرص مدرب سموحة على مذاكرة أوراق فريق إنبي قبل اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الفريقين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 29 من عمر الدوري الممتاز.

ويحاول أحمد سامي المدير الفني تجهيز محمد شكرى الظهير الأيسر العائد من إصابة طويلة فى القدم أبعدته عن الملاعب قرابة الأربعة اشهر بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من برنامج الاعداد.

وطالب أحمد سامي لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة جيدة قبل ختام الدوري الممتاز وإنهاء البطولة المحلية في مركز يليق بنادي سموحة وما قدمه الفريق على مدار الموسم وهو ما يأتي بالتركيز في اللقاءات الست المتبقية وهي بالترتيب أمام إنبي وطلائع الجيش والمصري والجونة وأسوان ومصر المقاصة.

وأكد أحمد سامي للاعبي سموحة أن الجميع مطالب بالتركيز خاصة أن الفريق سيخوض لقاءاته الست المتبقية في حدود 17 يوماً وهو ما يعرض اللاعبون للإجهاد وبالتالي سيكون أي لاعب مرشح للمشاركة بسبب ظروف الإصابات والإيقاف.

في المقابل ، بدأ فريق سموحة التحرك لحسم صفقاته الصيفية الجديدة بعد التعاقد مع 3 لاعبين لتدعيم الخط الهجومي وهم الغيني سيلا وعمار شريف مهاجم بلدية المحلة بجانب مهاجم فريق أبوقير للأسمدة.

ويبحث أحمد سامي المدير الفني عن تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين الأفارقة خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

المصرى اليوم

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