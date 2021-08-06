تشييع جنازة الكفراوي بمسجد المشير بحضور محلب وعابدين والتراس (صور)

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شيعت اليوم عقب صلاة الجمعة جنازة المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، حيث أدي المشيعون صلاة الجنازة من مسجد المشيرطنطاوي بالتجمع الخامس بالقاهرة، ثم دفن جثمان الراحل بمقابر الأسرة بمدينة نصر، وحضر مراسم الجنازة عدد من الوزراء السابقين وقدامى المهندسين، وفي مقدمتهم المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق والذي بدا عليه التأثر الشديد لقربه من الوزير الراحل خلال حياته، اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين الحالي، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والفنان رشوان توفيق، ومحمد ثروت، وعدد من الشخصيات العامة وأقارب الوزير الراحل .

ولد حسب الله الكفراوي، في 22 نوفمبر 1930م، في محافظة دمياط، بقرية كفر سليمان التابعة لمركز كفر سعد، وحصل حسب الله الكفراوي في 1943 على الشهادة الابتدائية من مدرسة فارسكور الابتدائية، وبكالوريوس الهندسة بقسم هندسة مدنية كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية عام 1950.، وتولي منصب وزير الإسكان طوال 16 عاما، بداية من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993، كما تم تعيينه محافظا لدمياط في نوفمبر عام 1976 وخلال توليه منصب محافظ دمياط، فقد بدأ الكفراوي في إنشاء ميناء دمياط الجديدة، بعمائرها ومرافقها الحديثة ومنطقتها الصناعية، وافتتح الميناء رسميا يوم 26 يوليو عام 1986، ورئيسا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 1980، كما تم انتخابه نقيبا للمهندسين عام 1991.