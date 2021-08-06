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بريطانيا ترفع 3 دول عربية من القائمة الحمراء الخاصة بالسفر (تعرف عليها)

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بريطانيا ترفع 3 دول عربية من القائمة الحمراء الخاصة بالسفر (تعرف عليها) بريطانيا ترفع 3 دول عربية من القائمة الحمراء الخاصة بالسفر (تعرف عليها)

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قررت البريطانية رفع الهند و3 دول عربية من القائمة الحمراء الخاصة بالسفر في بريطانيا وذلك في إطار مجموعة تغييرات بنظام السفر الدولي، وأوضحت صحيفة «إيفيننج ستاندارد» البريطانية إن هذا القرار ضم الهند إلى البحرين وقطر والإمارات في قائمة الدول التي لا يطلب من مسافريها بقاء 11 ليلة في أحد فنادق الحجر الصحي لفيروس كورونا.

وقالت الحكومة البريطانية إن تكاليف فندق الحجر الصحي ارتفعت بشكل كبير، ووفقا لما قاله وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، فإن الحكومة ملتزمة بفتح السفر الدولي بأمان، والاستفادة من المكاسب التي حققتها البلاد من خلال برنامج التطعيم الناجح، وطالب وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، بتخفيف عاجل لقيود السفر.

المصرى اليوم

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