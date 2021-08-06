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بعد 3 أعوام في الشارع بلا مأوى .. القباج توجه باستقبال مسن بمؤسسة رعاية اجتماعية

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بعد 3 أعوام في الشارع بلا مأوى .. القباج توجه باستقبال مسن بمؤسسة رعاية اجتماعية بعد 3 أعوام في الشارع بلا مأوى .. القباج توجه باستقبال مسن بمؤسسة رعاية اجتماعية

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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي لإنقاذ مسن بلا مأوى بعد ثلاثة أعوام قضاها بالشارع يفترش إحدى الأرصفة بجوار سور حديقة دار العلوم بالقاهرة، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور له يفترش الشارع.

وعلى الفور توجه الفريق لمكان تواجد المسن وأجرى دراسة حالة له وتبين أنه يدعي طارق.ع .م ويبلغ من العمر ٦١ عامًا ولايوجد معه أي أوراق ثبوتية وليس متزوجًا ونتيجة لمرضه وتركيبه لشرائح بقدمه اليسري أنفق كل ما لديه على العلاج وأصبح غير قادر على العمل وافترش الرصيف بالشارع لبيع المناديل كى يحصل على قوت يومه إلى جانب مساعدة أهالى المنطقة له .

وقام الفريق باقناع المسن باستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتم التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى لاستقبال المسن بمؤسسة معانا لإنقاذ إنسان بالجيزة ليتلقي كافة أوجه الرعاية وتم توقيع الكشف الطبى عليه لتحديد حالته الصحية.

الجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع المركزى يتلقى الشكاوى وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فاقدى المأوى والرعاية والحالات الانسانية على الخط الساخن للوزارة على الرقم ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم ١٦٥٢٨.

المصرى اليوم

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