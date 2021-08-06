افتتاح مسجد بكفرالشيخ بتكلفه ٤ مليون جنيه بالجهود الذاتية

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افتتح الشيخ عطا بسيوني،وكيل مديرية الأوقاف ،بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ،مسجد سيدي كامل بقرية مسير بمركز كفر الشيخ،بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم افتتاح مسجد سيدي كامل بقريه مسير التابعة لمركز كفر الشيخ، المُقام بالجهود الذاتية وعلى نفقه الأهالي بتكلفة 4 ملايين جنيه على مساحة 500 مترا.



واضاف يونس، أن جميع المساجد التزمت بالخطية الموحدة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، من ارتداء كمامات، واصطحاب المصليات والمطهرات الخاصة.

وتناول الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف في الخطبة، فضل بناء المساجد والهجرة النبوية الشريفة، وقُرب بدء العام الهجري الجديد، وأثر المسجد.

كفر الشيخ

كفر الشيخ