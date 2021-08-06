أخبار عاجلة

تقرير: قائمة مراقبة الإرهابيين الأمريكية تم فضحها لمدة 3 أسابيع -
حرائق وروائح وقلق.. أهالٍ بالأفلاج: سوق أعلاف في حديقة تتوسط أحياء سكنية! -
أسعار النفط تواصل الهبوط.. وبرنت عند 69.33 دولار للبرميل -
بعد الحظر الكامل.. الملحقية السعودية بنيوزيلندا تطالب باتباع تعليمات السلطات -
لهذه الأسباب تنصح الحوامل الآن بأخذ جرعات لقاح "كورونا" -
تدريبات للكلاب العسكرية الروسية قبيل انطلاق مسابقة "الصديق الوفي" في الجزائر -
تدشين مشاريع لدعم الكهرباء في «جزرالقمر» بـ 51 مليون درهم -
استمرار انخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء -
جورج بوش يعبر عن حزنه العميق لاستيلاء طالبان على أفغانستان -
لهذه الأسباب تنصح الحوامل الآن بأخذ جرعات لقاح "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد تلقي أكثر من بلاغ.. الجيزة تحذر من تكرار نشوب الحرائق بالوحدات السكنية

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت محافظة الجيزة من خلال غرفة العمليات والأزمات العديد من بلاغات المواطنين بشأن نشوب حرائق بوحدات سكنيه نتيجة لوقوع ماس كهربائي وقد تم التعامل الفوري مع تلك البلاغات بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

وناشدت المحافظة مواطنيها بضرورة تخفيف احمال الكهرباء وعدم ترك الوصلات والكابلات الكهربايية الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية في الحوائط (الفيش) دون استخدام والترشيد في استهلاك الكهرباء لتلاشي وقوع أي ماس كهربائي وذلك في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة التي تشهده المحافظة اليوم وذلك حفاظا على الارواح والممتلكات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مياه الجيزة : الدفع بـ13 سيارة لشفط المياه بشارع جامعة الدول العربية

مياه الجيزة : الدفع بـ13 سيارة لشفط المياه بشارع جامعة الدول العربية

تدشين مشاريع لدعم الكهرباء في «جزرالقمر» بـ 51 مليون درهم

تدشين مشاريع لدعم الكهرباء في «جزرالقمر» بـ 51 مليون درهم

استمرار انخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء

استمرار انخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء

جورج بوش يعبر عن حزنه العميق لاستيلاء طالبان على أفغانستان

جورج بوش يعبر عن حزنه العميق لاستيلاء طالبان على أفغانستان