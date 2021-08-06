بعد تلقي أكثر من بلاغ.. الجيزة تحذر من تكرار نشوب الحرائق بالوحدات السكنية

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تلقت محافظة الجيزة من خلال غرفة العمليات والأزمات العديد من بلاغات المواطنين بشأن نشوب حرائق بوحدات سكنيه نتيجة لوقوع ماس كهربائي وقد تم التعامل الفوري مع تلك البلاغات بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

وناشدت المحافظة مواطنيها بضرورة تخفيف احمال الكهرباء وعدم ترك الوصلات والكابلات الكهربايية الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية في الحوائط (الفيش) دون استخدام والترشيد في استهلاك الكهرباء لتلاشي وقوع أي ماس كهربائي وذلك في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة التي تشهده المحافظة اليوم وذلك حفاظا على الارواح والممتلكات.