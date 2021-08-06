وزيرة الثقافة تشهد احتفالية كوكب الشرق بأوبرا الإسكندرية

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شهدت الفنانة الدكتور إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، احتفالية كوكب الشرق التي نظمتها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر على مسرح سيد درويش، أوبرا الإسكندرية، وأحياها المطربتان ريهام عبدالحكيم ومي فاروق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عماد عاشور.

قالت «عبدالدايم»، إن الحفاظ على التراث والموروث الموسيقي والغنائي المصري، أحد أهم الأهداف الرئيسية للدولة، وأشارت أن حرص وزارة الثقافة من خلال هيئاتها ومؤسساتها على تنشيط الذاكرة الفنية من خلال الاحتفاء بأعلام الموسيقي والغناء، يهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالرموز الخالدة الذين سطروا تاريخ الإبداع المصري، مؤكدة أن القوى الناعمة أحد أهم الأدوات الفاعلة التي تساهم في بناء وتطوير المجتمع ونشر التنوير، وأشادت بوعي الجمهور وإقبالة على المنتج الثقافي والفني الذي تقدمه الدولة مضيفة أن الجمهور المصري هو النبراس الذي يضئ درب الفنون بثرائها وتعددها وتنوعها.

وكان الاحتفال قد شهد تألق الأصوات الكلثومية المطربة ريهام عبدالحكيم، التي شدت بأغنيتي «الحب كده»، «الأطلال» ثم عزف المايسترو عماد عاشور على آلة التشيللو من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، موسيقي «ودارت الأيام»، كما أبهرت الفنانة مي فاروق الجمهور بأغنيتي «جددت حبك» و«أنت عمري»، وفي ختام الاحتفال قدمتا المطربتان مي وريهام دويتو لرائعة الشاعر بيرم التونسي والموسيقار زكريا أحمد «غني لي شوي شوي».