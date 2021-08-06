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بسبب عدم تطعيمهم ضد كورونا..«سي.إن.إن» الأمريكية تفصل 3 من موظفيها

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بسبب عدم تطعيمهم ضد كورونا..«سي.إن.إن» الأمريكية تفصل 3 من موظفيها بسبب عدم تطعيمهم ضد كورونا..«سي.إن.إن» الأمريكية تفصل 3 من موظفيها

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أعلنت «سي.إن.إن» الأمريكية فصل 3 من موظفيها بسبب الذهاب إلى مقر عملهم الأسبوع الماضي دون التطعيم من ، ونقلت «رويترز»، أن الرئيس جيف زوكر، أبلغ الموظفين بأن الشركة لا تتسامح مطلقا مع مثل هذه الحالات وبأنها تلزمهم بالتطعيم من أجل الحضور إلى المكتب أو العمل في الميدان مع موظفين آخرين.

وأضافت يجب تطعيم جميع العاملين في الأخبار والرياضة والاستوديوهات من الآن فصاعدا، لقد كنا واضحين بشأن هذا الأمر منذ شهور، لذا ينبغي ألا يكون هناك لبس في الأمر، وذكرت (سي.إن.إن) أن إظهار دليل على التطعيم قد يصبح الآن شرطا رسميا لدخول مقر العمل.

وقررت الشبكة تأجيل موعد العودة للعمل من المكتب الذي كان مقررا في 7 سبتمبر في الولايات المتحدة إلى منتصف أكتوبر أو نحو ذلك بسبب الزيادة في حالات كورونا في جميع أنحاء البلاد، وأضاف أن الشبكة فرضت وضع الكمامات في أماكن العمل الخاصة بها في لوس انجليس والعاصمة واشنطن وأتلانتا. لكنه لم يكشف عن موقع المكتب الذي حدثت فيه تلك الواقعة.

ومعظم مكاتب (سي.إن.إن) مفتوحة حاليا للموظفين الذين يرغبون في العمل هناك طوعا، بشرط حصولهم على تطعيم كامل.

وتجاوزت الإصابات في العالم 200 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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