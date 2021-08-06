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الكشف وتوفير العلاج لـ 1500مواطناُ في قافلة لوزارة الصحة ب؛دى قرى بني سويف

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الكشف وتوفير العلاج لـ 1500مواطناُ في قافلة لوزارة الصحة ب؛دى قرى بني سويف الكشف وتوفير العلاج لـ 1500مواطناُ في قافلة لوزارة الصحة ب؛دى قرى بني سويف

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة».

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة،وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية السعادنة مركز بني سويف على مدار يومي«الأربعاء والخميس 4 و5 أغسطس 2021»مكونة من 10عيادات في 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء،الرمد،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1504 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،معمل دم 63،معمل طفيليات 21حالات الأشعة 23،استصدار قرار علاج على نفقة دولة ،تحويل 4 حالات للمستشفي لاستكمال العلاج- موجات فوق صوتية 48 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100مواطنا،وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي،،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غيرالمعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100مواطنا.

المصرى اليوم

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