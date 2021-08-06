وكيل وزارة الإسكان شمال سيناء يوضح تفاصيل مبادرة «سكن لكل المصريين»

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أكد المهندس محمد رضوان العيادى وكيل وزارة الاسكان في محافظة شمال سيناء، على أهمية المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لأبناء المحافظة، خاصة محدودى ومتوسطى الدخل.

وأعلن وكيل الوزارة في تصريح له، أن حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضى ومتوسطى الدخل يبدأ بعد غدٍ الأحد 8 أغسطس حتى 14 أغسطس الجارى للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم الأحد الموافق 15 أغسطس الجارى حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر المقبل لجميع المواطنين والفئات بما فيهم ذوى الاحتياجات الخاصة، موضحا أنه يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية والمصروفات الإدارية بمكاتب البريد المُميكنة، ويتم تسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى خلال نفس الفترة.

وأشار إلى أن المبادرة الجديدة للتمويل العقارى بسعر عائد 3 % ولمدة 30 عاما، وتشمل طرح وحدات جاهزة للتسليم ( 3 غرف وصالة ) لمنخفضى الدخل.. حيث يتم شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكن بالمحافظة، وأن شراء الوحدات يتم وفقاً لنظام التمويل العقارى على ضوء الشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزى المصرى بتاريخ 13 يوليو الماضى، ويتم سداد مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودى الدخل و15 % لوحدات متوسطى الدخل، ويتم تقسيط الباقى لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة.

وأضاف أنه فيما يخص حدود الدخل من جميع مصادر الدخل التي سيتم التعامل وفقاً لها للعملاء من منخفضى ومتوسطى الدخل: فبالنسبة للمواطنين من منخفضى الدخل فإن الحد الأقصى لصافى الدخل السنوى للأعزب يبلغ 54 ألف جنيها بما يعادل 4500 جنيه شهرياً، وأن الحد الأقصى لصافى الدخل السنوى للأسرة يبلغ 72 ألف جنيها بما يعادل 6000 جنيه شهرياً.. أما فيما يخص المواطنين من متوسطى الدخل فإن الحد الأقصى لصافى الدخل السنوى للأعزب يبلغ 120 ألف جنيها بما يعادل 10 آلاف جنيه شهرياً، و168 ألف جنيه سنوياً للأسرة بما يعادل 14 ألف جنيه شهرياً.. على أن يكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى لمنخفضى الدخل 1200 جنيها، والحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى لمتوسطى الدخل 2500 جنيها.. موضحا أنه يتم الدخول على الموقع الإلكتروني، والضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، وملأ استمارة التسجيل وانتظار رسالة نصية بكود التفعيل، والضغط على تقديم طلب وحدة سكنية والموافقة على الشروط والأحكام .

ويقوم العميل بملء البيانات الموضحة بالصفحة «استمارة الحجز»، ويوجد لكل حقل من الحقول رسالة مساعدة تظهر في حالة وقوف المؤشر على علامة (؟) المقابلة لعنوان الحقل.. ثم يقوم العميل بإرفاق المستندات المطلوبة لإنشاء الطلب، ويتم نقل المستخدم إلى الصفحة الشخصية بعد إرسال الطلب.. مع إظهار الرسالة التالية: «تم إرسال طلبك بنجاح» .

وتجدر الإشارة إلى أنه على المواطنين الراغبين في مزيد من التفاصيل والاستفسارات متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط: (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على اليوتيوب من خلال الرابط: (https://www.youtube.com/shmffeg)، وكذا الموقع الإلكترونى للصندوق (www.shmff.gov.eg).. أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضى من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً طوال أيام الأسبوع.. فيما عدا يومى الجمعة والسبت.. أو من خلال التوجه لأى مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن ومديريات الإسكان .

يذكر أنه سبق تأكيد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أمس أن هناك عدد 980 وحدة سكنية في مدن المحافظة ضمن مبادرة السيد الرئيس «سكن لكل المصريين»، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من مبادرة السيد الرئيس: «سكن لكل المصريين» من محدودى ومتوسطى الدخل.. لافتًا أن ثمن الوحدة السكنية يبلغ ٣١٠ آلاف جنيها، ويتم سداد ١٠% من قيمة الوحدة كمقدم للحجز، وتقسيط باقى المبلغ على ٣٠ سنة.. مع دعم مباشر من الدولة يخصم من قيمة الوحدة يصل إلى مبلغ ٦٠ الف جنيها للوحدة .