مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا يواصل عمليات الترصد الحشري بالعريش

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واصل فريق وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش عمليات الترصد الحشرى بالعريش لمكافحة الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض وتطهير الأحياء والمناطق، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وتحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وقال المهندس صبحى الفرماوي رئيس الوحدة، أنه تم خلال الأيام الأربعة الماضية تغطية أحياء السلايمة والفواخرية والسمران، والشوارع: من على بن أبى طالب حتى آل جرير وأسيوط والخزان، ومنطقتى سوق الخميس ومرفق المياه بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، وأيضا تم تغطية محطات الصرف الصحى في تلك الأحياء والمناطق.. إلى جانب محطات الصرف الصحى في حى كرم أبونجيلة بالمبيدات اللازمة لمكافحه يرقات البعوض والبعوض البالغ .

وأشار إلى أن الفريق الذي قام بالترصد الحشرى والتغطية ضم كل من المهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد، السيد السنوسى، ومحمد شحاته، سعيد متولى، أحمد على ونافذ عبده مسلم .

وأضاف «الفرماوي»، أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش مستمر في أعمال الترصد الحشرى ومكافحة القوارض والحشرات والذباب والباعوض البالغين ويرقات الذباب والباعوض في مختلف أحياء مدينة العريش طبقًا للجدول المحدد .