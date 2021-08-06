«سياحة وفنادق» المنيا تُعلن طرق اختبار القدرات في نموذج التصحيح الالكتروني (صور)

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أعلنت كلية السياحة الفنادق، بجامعة المنيا، عن طريقة التعامل مع اختبار القدرات، في النموذج التصحيح الالكتروني للعام الجامعي 2021/ 2022. ،وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021.

قامت الدكتور سماح عبدالرحمن محمود، عميدة كلية السياحة والفنادق، بجامعة المنيا، بعرض مجسمات ورسوم تتعلق بكيفية الدخول على الموقع الالكتروني، والدخول لمنصة اختيارات القدرات.

اختبارات القدرات بكلية السياحة والفنادق بالمنيا

اختبارات القدرات بكلية السياحة والفنادق بالمنيا

اختبارات القدرات بكلية السياحة والفنادق بالمنيا

اختبارات القدرات بكلية السياحة والفنادق بالمنيا