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الموجة الحارة تحرم المواطنين من التجول في شوارع المنيا

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الموجة الحارة تحرم المواطنين من التجول في شوارع المنيا الموجة الحارة تحرم المواطنين من التجول في شوارع المنيا

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تسببت الموجة الحارة في حرمان مواطنين بالمنيا، من التجول في الشوارع والتواجد بالحدائق والمتنزهات خلال العطلة الأسبوعية، والاعتكاف بالمنازل، حيث أسرع المواطنين عقب أداء صلاة الجمعة بالمنازل، لحين انكسار الموجة الحارة في المساء.

فيما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة خلال الاسبوع الحالي، على محافظات شمال الصعيد، حيث من المتوقع استمرار الموجة الحارة حتى الاثنين المقبل، مابين 43- 42 درجة مئوية.

وأصدرت الهيئة بيان الجمعة، تضمن درجات الحرارة خلال الاسبوع، على محافظات شمال الصعيد، حيث الجمعة 42 درجة مئوية، والسبت 42 درجة مئوية، والاحد 42 درجة مئوية، والاثنين 42 درجة مئوية.

في سياق متصل شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على يقظة غرف العمليات بالمراكز، وإعلان الطوارئ بقطاعات الصحة والخدمات والطرق.

المصرى اليوم

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