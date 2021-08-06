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منتخب المكسيك يحرز بروزنية كرة القدم فى الاوليمبياد بثلاثية فى اليابان

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منتخب المكسيك يحرز بروزنية كرة القدم فى الاوليمبياد بثلاثية فى اليابان منتخب المكسيك يحرز بروزنية كرة القدم فى الاوليمبياد بثلاثية فى اليابان

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أحرز منتخب المكسيك الميدالية البرونزية لمسابقة كرة القدم للرجال، في أولمبياد "طوكيو 2020"، إثر فوزه على نظيره الياباني (3-1) في مباراة تحديد المركز الثالث للمسابقة، اليوم الجمعة.

وتوالى على تسجيل ثلاثية المكسيك كل من اللاعبين، فرانسيسكو كوردوفا، ويوهان فاسكيز، وألكسيس فيغا، في الدقائق (13 من ضربة جزاء، 22، 58) على الترتيب.

بينما سجل الياباني كاورو ميتوما هدف "الساموراي" اليتيم في الدقيقة 78 من وعلى استاد "سايتاما" بمدينة سايتاما اليابانية.

وتوج منتخب المكسيك بالميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخه، كما توج بالميدالية الذهبية مرة واحدة أيضا في أولمبياد لندن 2012.

بينما احتل الياباني المركز الرابع، وهي أفضل نتيجة له في تاريخ الألعاب الأولمبية، مكررا إنجاز أولمبياد لندن 2012، عندما شغل المركز الرابع أيضا.

بينما ستقام المباراة النهائية للمسابقة بين منتخبي إسبانيا والبرازيل غدا السبت، على استاد "نيسان" بمدينة يوكوهاما.

المصرى اليوم

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