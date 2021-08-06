أخبار عاجلة

أسعار النفط تواصل الهبوط.. وبرنت عند 69.33 دولار للبرميل -
بعد الحظر الكامل.. الملحقية السعودية بنيوزيلندا تطالب باتباع تعليمات السلطات -
لهذه الأسباب تنصح الحوامل الآن بأخذ جرعات لقاح "كورونا" -
تدريبات للكلاب العسكرية الروسية قبيل انطلاق مسابقة "الصديق الوفي" في الجزائر -
تدشين مشاريع لدعم الكهرباء في «جزرالقمر» بـ 51 مليون درهم -
استمرار انخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء -
جورج بوش يعبر عن حزنه العميق لاستيلاء طالبان على أفغانستان -
لهذه الأسباب تنصح الحوامل الآن بأخذ جرعات لقاح "كورونا" -
مذيعة في ورطة.. هاتفها يرن على الهواء والمتصل متحدث "طالبان".. ماذا فعلت؟! -
حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. والأرصاد ينبه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور.. مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة

Print

بالصور.. مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال المدة من 22 حتى 28 يوليو 2021م في محافظة حجة ضخ 368.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 600.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 51 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتوزيع 13 خزانا بسعة 2000 لتر، و8 حمامات طوارئ، إلى جانب تدشين وتشغيل محطتين لتحلية المياه وبئر واحد، وجرى في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فردا.

بالصور.. مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة

بالصور.. مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة

بالصور.. مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تقرير: قائمة مراقبة الإرهابيين الأمريكية تم فضحها لمدة 3 أسابيع

تقرير: قائمة مراقبة الإرهابيين الأمريكية تم فضحها لمدة 3 أسابيع

حرائق وروائح وقلق.. أهالٍ بالأفلاج: سوق أعلاف في حديقة تتوسط أحياء سكنية!

حرائق وروائح وقلق.. أهالٍ بالأفلاج: سوق أعلاف في حديقة تتوسط أحياء سكنية!

أسعار النفط تواصل الهبوط.. وبرنت عند 69.33 دولار للبرميل

أسعار النفط تواصل الهبوط.. وبرنت عند 69.33 دولار للبرميل

بعد الحظر الكامل.. الملحقية السعودية بنيوزيلندا تطالب باتباع تعليمات السلطات

بعد الحظر الكامل.. الملحقية السعودية بنيوزيلندا تطالب باتباع تعليمات السلطات