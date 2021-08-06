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حفريات ومخلفات وخدمات غائبة.. "المنار والسامر" يسألان: أين "أمانة جدة"؟

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مطالبات برصد على أرض الواقع وتدخل عاجل.. إسفلت متهالك ومركبات متضررة

حفريات ومخلفات وخدمات غائبة..

أبدى مواطنون تذمرهم الشديد من تهالك الإسفلت والأرصفة في حي المنار والسامر بشرق جدة، كما أن الحفريات الصغيرة بدأت تتكاثر على امتداد بعض الطرق وتتربص بمركباتهم.

واشتكى العديد من الأهالي الذين أكدوا مطالبتهم لأمين جدة بتشكيل لجنة عاجلة ترصد من أرض الواقع قصور الخدمات في الشوارع الرئيسية والطرق الداخلية؛ والتي من أبرزها: "عدم صلاحية الإسفلت، وتهالك الأرصفة، وتكاثر الحفريات، وعدم الاهتمام بالأشجار، وعدم رفع مخلفات البناء، وعدم معالجة التشوه البصري".

وقال المواطن عبدالله العتيبي: "نريد الاهتمام بالمظهر العام لحي المنار والسامر؛ حيث نعاني من قصور الخدمات وعدم المتابعة من أمانة جدة على أرض الواقع، وبالإمكان تفعيل دور الجهات الإشرافية والرقابية في أمانة جدة لترصد احتياجاتنا وتعمل على تلبيتها وتقديم أرقى الخدمات لنا، وتحاسب من كان مقصرًا في أداء واجبه في حال رصد ذلك".

وتساءل "المواطن": هل تنتظر أمانة جدة من المواطنين أو المقيمين تقديم شكاوى بعد تعطل مركباتهم أو إتلاف إطاراتها بسبب الحفريات التي تتربص بهم بصفة يومية، أو من الأرصفة المتهالكة التي تظهر على الطبيعة، أو ظهور أسياخ الحديد.

وأضاف: "نرغب في تكثيف الرقابة البلدية على المحالّ التجارية للتأكد من مدى التزام العاملين فيها بتعليمات الإجراءات الوقائية والاحترازية من ، وذلك بتوفير الكمامات ومقياس الحرارة عند الباب الخارجي لتلك المنشآت، وضرورة التأكد من تطبيق "توكلنا" للزائرين قبل الدخول".

وطالب المواطنون أمانة جدة بالتدخل العاجل للنظر فيما يعانيه الحي من قصور في الخدمات البلدية والعمل على إيجاد الحلول العاجلة لها.

حفريات ومخلفات وخدمات غائبة..

حفريات ومخلفات وخدمات غائبة..

حفريات ومخلفات وخدمات غائبة..

حفريات ومخلفات وخدمات غائبة..

حفريات ومخلفات وخدمات غائبة..

حفريات ومخلفات وخدمات غائبة..

حفريات ومخلفات وخدمات غائبة..

حفريات ومخلفات وخدمات غائبة..

حفريات ومخلفات وخدمات غائبة..

حفريات ومخلفات وخدمات غائبة..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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