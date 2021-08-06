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ملاك الهجن: مهرجان ولي العهد للهجن نقلة نوعية تواكب مكانة المملكة

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ملاك الهجن: مهرجان ولي العهد للهجن نقلة نوعية تواكب مكانة المملكة ملاك الهجن: مهرجان ولي العهد للهجن نقلة نوعية تواكب مكانة المملكة
الحدث يجعل الوجهة الأولى على مستوى العالم لهذه الرياضة

ملاك الهجن: مهرجان ولي العهد للهجن نقلة نوعية تواكب مكانة المملكة

أكد عدد من ملاك الهجن المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، الذي تنطلق فعالياته على أرض ميدان الطائف للهجن بعد غدٍ الأحد، أن استمرار المهرجان في نسخته الثالثة يأتي نتيجة العناية الخاصة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين ـ حفظه الله ـ لرياضة الهجن، وتطويرها وفق رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة وتطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والخليج والعالم العربي.

ورأوا استمرار هذا المهرجان بثقله الكبير يمثل نقلة نوعية كبيرة لمسيرة هذه الرياضة العريقة في موطنها الأول ووسط جمهورها ومحبيها، لتكون الوجهة الأولى على مستوى العالم اهتماماً وتنظيماً لرياضة الهجن العريقة.

وقال صهيب بن صالح الدوسري أحد ملاك الهجن المشاركة في المهرجان: "شكراً لقيادة هذا البلد العظيم، لدعمهم هذا الموروث الكبير الذي عمّ دول مجلس التعاون الخليجي أجمع".

وأضاف: "هذا المهرجان أصبح أكبر من مهرجان رياضي خاص بالهجن، بفضل الله أولاً ثم بفضل رعاية سمو ولي العهد، حيث جمع الملاك ومحبي هذه الرياضة الكبيرة، ليصبح تجمعاً رياضياً وثقافياً وتجارياً وسياحياً".

وأكد حمد بن راشد المري، المشارك في المهرجان، أن سعادته لا توصف بوجوده بين عشاق هذه الرياضة، وأن تسجيل اسمه في هذا المهرجان الذي يحمل اسم ولي العهد هو مفخرة لكل مواطن ومواطنة في هذه المملكة العظيمة، وقال: "ننتظر هذا المهرجان ومنافساته بفارغ الصبر، ونحن ملاك الهجن، وعشاق هذه الرياضة التاريخية التي عشقناها أباً عن جد بدأنا الاستعداد لهذه النسخة من المهرجان منذ أكثر من أربعة أشهر، وكل الملاك الحاضرين اليوم جاءوا بخيرة حلالهم".

من جانبه، شدد سليمان بن سلامة بن رويشد الجهني -أحد الملاك المشاركين- على أن ميزة مهرجان ولي العهد هي بأن النسخة الثالثة لا تقل روعة عن النسختين الأولى والثانية، بسبب الاهتمام الكبير والرعاية الملكية المستمرة، والدعم غير المستغرب، وكذلك الميدان التاريخي الكبير، والهجن المشاركة، والاهتمام الإعلامي، إضافة إلى الحضور الكبير من الجميع.

وقال: "ميزة هذا المهرجان أنه فريد ولا مثيل له وستكون هذه النسخة مغايرة، كون الملاك استعدوا استعداداً كبيراً بعدما شاهدوه في النسختين الماضيتين، فسنرى الهجن المعدة بشكل أكبر، والمعنويات اليوم مختلفة ومرتفعة، والطموح عالٍ أيضاً، والتنظيم كذلك".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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