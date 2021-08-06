إعادة هندسة العمل الاجتماعي.. فرص للشراكة والاستثمار المبتكر مع "تلبية"

★ ★ ★ ★ ★

مُبادرة جاءت استجابة لدعوة القيادة للعمل على تحقيق مستهدفات "الرؤية 2030"

أعلنت مُبادرة "تلبية" التي تأسست لتلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، للمواطنين والمواطنات للعمل معًا على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال حسابها الرسمي على تويتر ‏@TalbiyaKSA، عن فرص الشراكة والأهداف المشتركة مع الجهات ذات العلاقة الرامية لها، من مخرجات نموذج عمل المبادرة التوعوي والاستثماري المبتكر والمبني على إستراتيجية شمولية رقمية تكاملية.

وأوضح مشرف المبادرة رضا النايف أن المبادرة تهدف لإعادة هندسة العمل الاجتماعي ودعم الجهود المبذولة على مواءمة البنية التحتية الرقمية لتطلعات الرؤية، والمعزّز لفاعلية الحكومة من خلال المواطَنة المسؤولة لوطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

وحول مدى الرضا عن إقبال الجهات المستفيدة للمشاركة في تفعيل سبل التعاون، قال "النايف": "لمسنا الحرص من كافة الجهات التي تم تعريفها بالمبادرة، ولكن لا تزال الحاجة ماسّة إلى رفع معدل استيعاب بعض منسوبي القطاع الحكومي لبرامج ومستهدفات الرؤية، وإبراز أهمية دور القطاعين الخاص وغير الربحي الهادف في برنامج التحول الوطني إلى مشاركتهما في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ والمساهمة في المتابعة وتقييم الأداء؛ وذلك للتغلب على التحديات التي تواجه أبعاد البرنامج".

وأكد "النايف" أن المبادرة على أتمّ الاستعداد لتفعيل سبل التعاون في كافة مناطق المملكة مع الجهات الراغبة في الاستفادة من فرص الشراكة المطروحة، ومن تلك الجهات: إمارات المناطق والجامعات والغرف التجارية والجهات المانحة، وللجهات الراغبة في الشراكة حسب احتياجات المرحلة تُتيح مبادرة "تلبية" ذلك عبر الرابط التالي: ‏https://www.talbiya.sa/ar/page/partnership.