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سفارة اليابان تعيد نشر ملف «المصري اليوم» عن ذكرى «هيروشيما»

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سفارة اليابان تعيد نشر ملف «المصري اليوم» عن ذكرى «هيروشيما» سفارة اليابان تعيد نشر ملف «المصري اليوم» عن ذكرى «هيروشيما»

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نشرت سفارة اليابان في القاهرة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، ملف «المصري اليوم» عن ذكرى قصف الولايات المتحدة الأمريكية لـ«هيروشيما»، تحت عنوان «هيروشيما وناجازاكي».. مآساة حولت الدمار إلى «أدب».

وشمل الملف المنشور أمس، رصدا للآثار التي نتجت عن سقوط القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناجازاكي سواء بالنسبة لسقوط عشرات آلاف الضحايا والمصابين، وتدمير للبنية التحتية اليابانية، فضلا عن حوار مع الدكتور ماهر الشربينى، أستاذ اللغة اليابانية بكلية الآداب جامعة القاهرة، الذي تحدث عن سعي اليابان لتأسيس أقسام اللغة بكليات الآداب، بعد نصر أكتوبر، حيث شعرت اليابان بأهمية الدول العربية، لأنها تمتلك البترول وتتحكم فيه، وهذا ما ظهر خلال الحرب، وأثر انقطاع البترول على اليابان تأثيرًا خطيرًا.

والدكتور الشربيني هو أول عربى يحصل على درجة الدكتوراة في اللغة اليابانية، وأول عربى يصدر معاجم لغة يابانية- لغة عربية، كما أنه أول من ترجمة رواية «جن الحافي»التي تعتبر أكثر الروايات اليابانية شهرة، خاصة أن اليابان لديها ما يسمى «أدب القنبلة» في إشارة إلى روايات وقصص واشعار الأدباء اليابانيين عن حجم الدمار الذي لحق باليابان بسبب القنابل النووية.

المصرى اليوم

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