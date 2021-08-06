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حشود فلبينية تلجأ لمراكز التطعيم ضد كورونا بسبب شائعات عن وقف المساعدات المالية

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حشود فلبينية تلجأ لمراكز التطعيم ضد كورونا بسبب شائعات عن وقف المساعدات المالية حشود فلبينية تلجأ لمراكز التطعيم ضد كورونا بسبب شائعات عن وقف المساعدات المالية

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احتشد آلاف الأشخاص أمام مراكز التطعيم ضد كورونا في العاصمة الفلبينية، بعد انتشار أنباء كاذبة عن حرمان السكان غير المطعمين من المساعدات النقدية، أو منعهم من مغادرة منازلهم.

وانتشرت أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتم منع السكان غير المطعمين من مغادرة منازلهم للذهاب إلى العمل، أو حرمانهم من استلام مساعدة مالية قيمتها (20 دولارا)، وتسببت هذه الشائعات في تشكيل حشود كبيرة عند مراكز التطعيم في مدن مانيلا ولاس بيناس وأنتيبولو، حتى بدون تسجيل مسبق.

وتجاوزت الإصابات في العالم 200 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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