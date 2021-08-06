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إصابة ممرضة بالشلل بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينكا» في كوريا الجنوبية

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إصابة ممرضة بالشلل بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينكا» في كوريا الجنوبية إصابة ممرضة بالشلل بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينكا» في كوريا الجنوبية

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اعترفت السلطات المختصة في كوريا الجنوبية بإصابة مساعدة تمريض، بالشلل بعد التطعيم ضد ، واعتبرتها ضحية لكارثة صناعية، وذكرت وكالة خدمة تعويضات ورعاية العمال الحكومية، التابعة لوزارة العمل بكوريا الجنوبية، أن مساعدة التمريض يجب أن يكون لها الحق في الحصول على مزايا حكومية مختلفة وتعويضات مالية بموجب قانون تأمين التعويض عن العمل، مشيرة إلى أن ظروفها الصحية مرتبطة ارتباطا وثيقا بوظيفتها.

وعانت الممرضة من ضعف النظر والشلل بعد تطعيمها بلقاح «أسترازينيكا»، 12 مارس الماضي، وجرى تشخيص حالتها في وقت لاحق على أنها إصابة بالتهاب الدماغ والنخاع الحاد، وهو مرض نادر من أمراض المناعة الذاتية، وحصلت على اللقاح خلال ساعات العمل امتثالا لتوصيات القائمين على العمل مخافة التعرض لأي ضغوط.

ولم تعاني الممرضة من أمراض مزمنة أو وراثية يمكن أن تُحدث مشاكل، ويبدو أن هناك علاقة سببية معقولة بين الآثار الجانبية والتطعيم باللقاح.

وتجاوزت الإصابات في العالم 200 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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