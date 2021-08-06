محافظ بني سويف يخصم 3 أيام من راتب مسئول الإشغالات بإهناسيا الخضراء (صور)

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أوقف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أثناء عودته من مركز إهناسيا، وقرر بخصم 3 أيام من راتب مسؤول الإشغالات بالوحدة المحلية لقرية اهناسيا الخضراء، لتراخيه وعدم قيامه بواجبه الوظيفي في رفع إشغالات مقهى بالمخالفة بالطريق العام بالقرية، والذي يعوق حركة السيارات والمشاة، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأمر المحافظ بتنفيذ حملة لرفع الإشغالات بالطريق العام ولتوسعة الطريق، وتسهيل حركة المرور، مشددًا على أنه لن يسمح بتكرار مثل تلك المخالفات، وموجهًا بالتلاحم مع المواطنين والمتابعة الميدانية المستمرة في أيام العمل الرسمية والعطلات، وتشكيل فرق متابعة يومية.

جاء ذلك خلال عودته من زيارة مركز ومدينة اهناسيا، التي أدى فيها صلاة الجمعة بمسجد عمر بن الخطاب بالمدينة، وعقب ذلك أجرى لقاءً بالمواطنين وتابع بعض شكواهم ومطالبهم.

