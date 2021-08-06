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شهدت أسعار الذهب في مصر، منتصف اليوم الجمعة 6 أغسطس 2021، انخفاض كبير ومفاجىء في استجابة للانخفاض الذى يشهده سعر الذهب عالميا بشكل متواصل منذ مساء الخميس. وانخفض الذهب بقيم تتراوح مابين 8 و 12جنيها دفعة واحدة ليسجل أكبر انخفاض له منذ فترة كبيرة.

وتتأثر أسعار الذهب، في مصر بأسعاره عالميا والتى تشهد حالة ارتباك كبيرة نتيجة للبيانات الاقتصادية الايجابية وكذلك ارتفاع مؤشر الدولار

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، ظهر اليوم الجمعة، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 894 جنيها وكانت في الصباح 904 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 782 جنيها وكانت 794 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 670 جنيها ن وكانت 680 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 6256 جنيها.

وواصل سعر الذهب عالميا انخفاضه ظهر اليوم، محققا هبوطا مفاجئا وكبيرا ليبتعد كثيرا عن حاجز 1800 دولار للأوقية، وذلك عقب صدور بيانات التوظيف الأمريكية والتى جاءت ايجابية حيث سجلت 943 ألف وظيفة بينما كان المتوقع أن تسجل 870 ألف وظيفة وجاء معدل البطالة ايجابيا أيضا محققا 5.4% وجاءت هذه البيانات داعمة للدولار الذى ارتفع مباشرة وبشكل ملحوظ محققا مكاسب كبيرة بينما هبط الذهب لأسفل محققا خسائر كبيرة .

وانخفض سعر الذهب فى التعاملات الفورية فجأة بنسبة 1.84% ، ليحقق أسوأ تسجيل له منذ فترة كبيرة وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة تقارب 2% وابتعدت كثيرا عن حاجز ال 1800 دولار للأوقية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الجمعة، 782.32 جنيه، وكان فى الصباح 795.49 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,770.70 $، وكانت فى الصباح 1,800.16 $ .

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