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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن القوات المسلحة الروسية أكملت التطعيمات بشكل تام ضد فيروس كورونا، قبل نحو 3 أشهر، وتجري حاليا عمليات إعادة التطعيم، من خلال 34 ألف عسكري، فيما أنجز في المجمل تطعيم أكثر من مليون عسكري.

قال الوزير، إنه لا يمكننا تطعيم الجميع بالأوامر، لكننا نعتبره أمرًا مرغوبًا بدرجة قصوى، مضيفًا أنه لا يوجد ممتنعون بشأن التلقيح ضد داخل القوات المسلحة، مضيفا أن الجميع يدرك أن المهام التي تقف أمام القوات المسلحة لا تفترض وجود أي مخاطر إضافية، فهي كافية ومختلفة للغاية وعديدة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 200 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.