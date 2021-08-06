مفاجأة في مقتل «نجلاء» بعيادة طبيب العيون بالبحيرة: صديقتها خططت لفتلها (تفاصيل)

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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مفاجأة في قضية مقتل نجلاء نعمة الله داخل عيادة طبيب العيون في مول تجاري شهير بمحافظة البحيرة، أن صديقتها خططت لقتلها بالاتفاق مع اثنين من أصدقائها داخل العيادة.

وقالت التحريات أن صديقة المجني عليها دخلت العيادة لمغافلتها حتى يتمكن صديقيها من سرقة الأيراد اليومي للعيادة وهاتفها المحمول ولكن المجني عليها اكتشفت الواقعة فحاولت الصراخ، فقام المتهمون بقتلها بكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الوقت الذي كانت العيادة خالية من المرضي.

كشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها توفيت بسبب إسفكسيا الخنقـ وقال إن المتهمين الثلاثة استخدموا الإيشارب الذي كانت ترتديه «نجلاء» وقت الحادث في تنفيذ جريمتهم، كما تبين وجود كدمات متفرقة بجسد المجني عليها وتهتك بالرأس، مما يؤكد أن الجناة قاموا بضربها على الرأس أثناء خنقها.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تلقت بلاغا من أمن مول تجاري بقتل فتاة تعمل في عيادة طبيب عيون في منطقة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، انتقل ضباط قسم كفر الدوار إلى مكان البلاغ وبالفحص ومناظرة الجثة، تبين وجود آثار خنق حول الرقبة المجني عليها، بالإضافة إلى وجود كدمات متفرقة ف جسدها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر مقتل نجلاء في العقد الثاني من عمرها والتي تعمل سكرتيرة بعيادة طبيب عيون في مول شهير في المحافظة، مؤكدين أن الفتاة تتمتع بسمعة طيبة بين زملائها في العمل، وتفاعل عدد كبير على السوشيال ميديا مع خبر قبض الأجهزة الأمنية على 3 متهمين متورطين في قتل المجني عليها.

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