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للغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.. وهذا ما استهدفته

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فيديو للغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.. وهذا ما استهدفته للغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.. وهذا ما استهدفته

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في حساباته على مواقع التواصل، إن الغارات "استهدفت مناطق إطلاق القذائف الصاروخية، بالإضافة إلى بنية تحتية تستخدم لنشاطات إرهابية".

 

 

وأضاف: "تتحمل دولة لبنان مسؤولية ما يجري داخل أراضيها"، محذرا من "مواصلة محاولات الاعتداء ضد مواطني إسرائيل وسيادتها".

ووجهت الطائرات الإسرائيلية في وقت متأخر من ليل الأربعاء، ضربات لما قال الجيش إنها مواقع إطلاق صواريخ في جنوب لبنان، ردا على إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية صوب إسرائيل في وقت سابق من الأربعاء.

وكانت إسرائيل ردت على إطلاق الصاروخين بنيران المدفعية، وسط توتر إقليمي متزايد مرده مزاعم عن هجوم إيراني على ناقلة نفط في الخليج الأسبوع الماضي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الضربة الصاروخية، التي انطلقت من منطقة بجنوب لبنان يسيطر عليها حزب الله المدعوم من إيران، كما لم يسقط ضحايا.

وقال الحيش الإسرائيلي في بيان: "في وقت سابق اليوم، أُطلقت صواريخ من لبنان على أراضي إسرائيل. وردا على ذلك، استهدفت الطائرات المقاتلة مواقع الإطلاق والبنية التحتية المستخدمة في الإرهاب بلبنان التي أُطلقت منها الصواريخ".

وأضاف أنه "أصاب هدفا آخر في المنطقة كان فيما مضى مصدرا لنيران الصواريخ".

وقال تلفزيون المنار التابع لحزب الله إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منطقة الدمشقية في خراج بلدة المحمودية جنوبي لبنان".

والحدود هادئة إلى حد بعيد منذ خاضت إسرائيل حربا عام 2006 ضد حزب الله، لكن سبق أن أطلقت فصائل فلسطينية صغيرة في لبنان صواريخ على إسرائيل، ومنها صاروخان في يوليو الماضي.

جي بي سي نيوز

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