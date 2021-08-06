اتحاد الكاراتيه : جيانا فاروق دخلت التاريخ

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أكد مجلس ادارة اتحاد الكاراتيه أن جيانا فاروق لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه دخلت التاريخ من أوسع الأبواب بعد انتزاعها الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأوليمبية المقامة في طوكيو وذلك بعد خسارتها من الصينية يين شياويان المصنفة الثانية عالميا والأولى أولمبيا بأسبقية تحقيق النقاط، رغم التعادل 1- 1، في الدور نصف النهائي، في منافسات الكوميتيه.



واصدر الاتحاد بيانا أكد فيه: «استطاعت جيانا فاروق أن ترفع رصيد البعثة المصرية في طوكيو إلى 4 ميداليات، حيث حقق لاعبو التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى برونزيتان، وبعدهما توج محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة بالميدالية البرونزية، لتكون ميدالية جيانا هي الرابعة» .



وتعد جيانا فاروق هي أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تحقق ميدالية أولمبية في رياضة الكاراتيه، حيث إنها أول نسخة اولمبية تشارك فيها لعبة الكاراتيه، كما أنه من المقرر غياب اللعبة عن أولمبياد باريس 2024، ولوس انجلوس 2028 .

وتٌعد جيانا فاروق، هي أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تتأهل إلى أولمبياد طوكيو في رياضة الكاراتيه، في أول نسخة تشارك فيها اللعبة، حيث أعلن الاتحاد قائمة المتأهلين عبر موقعه الرسمى، ومن بينهم جيانا لتكون أول مصرية وعربية تنجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وقررت إدارة البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن تحمل جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتية علم مصر في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية المقرر له يوم 8 أغسطس الجارى.