أخبار عاجلة

تنبيه من حالة  أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران -
بعد مقتل 12 شخصاً.. طالبان تدعو المواطنين الأفغان لمغادرة مطار كابل -
"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث ZOOM -
تويتر تتيح إدخال تغييرات على واجهة برمجة التطبيقات -
زلزال هايتي.. البعض يحاول الحفر للمساعدة وآخرون يبحثون عن الخردة المعدنية ومكيفات الهواء -
تعليم الفتيات في أفغانستان يواجه مستقبلًا غامضًا في ظل حكم طالبان -
"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على شرورة -
"البطي" يرعى حفل تدشين ثاني مشاريع "تراحم" بمبادرة "بساعدي أصنع نجاحي" -
25 أغسطس.. دراسة تقييم الأثر الاجتماعي والنفسي والاقتصادي لمبادرة تأهيل المدرجات الزراعية -
"الضربة المزدوجة".. خبيرة تنبه: هذه الأغذية تصيبك بالإدمان! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اتحاد الكاراتيه : جيانا فاروق دخلت التاريخ

Print
اتحاد الكاراتيه : جيانا فاروق دخلت التاريخ اتحاد الكاراتيه : جيانا فاروق دخلت التاريخ

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد مجلس ادارة اتحاد الكاراتيه أن جيانا فاروق لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه دخلت التاريخ من أوسع الأبواب بعد انتزاعها الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأوليمبية المقامة في طوكيو وذلك بعد خسارتها من الصينية يين شياويان المصنفة الثانية عالميا والأولى أولمبيا بأسبقية تحقيق النقاط، رغم التعادل 1- 1، في الدور نصف النهائي، في منافسات الكوميتيه.


واصدر الاتحاد بيانا أكد فيه: «استطاعت جيانا فاروق أن ترفع رصيد البعثة المصرية في طوكيو إلى 4 ميداليات، حيث حقق لاعبو التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى برونزيتان، وبعدهما توج محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة بالميدالية البرونزية، لتكون ميدالية جيانا هي الرابعة» .


وتعد جيانا فاروق هي أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تحقق ميدالية أولمبية في الكاراتيه، حيث إنها أول نسخة اولمبية تشارك فيها لعبة الكاراتيه، كما أنه من المقرر غياب اللعبة عن أولمبياد باريس 2024، ولوس انجلوس 2028 .
وتٌعد جيانا فاروق، هي أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تتأهل إلى أولمبياد طوكيو في رياضة الكاراتيه، في أول نسخة تشارك فيها اللعبة، حيث أعلن الاتحاد قائمة المتأهلين عبر موقعه الرسمى، ومن بينهم جيانا لتكون أول مصرية وعربية تنجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو.
وقررت إدارة البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن تحمل جيانا فاروق لاعبة منتخب للكاراتية علم مصر في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية المقرر له يوم 8 أغسطس الجارى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يا اللي زعلانين من نتيجة الثانوية .. شوفوا قصة عمر .. كليات مصر كلها رفضته لكن تمسك بحلمه

يا اللي زعلانين من نتيجة الثانوية .. شوفوا قصة عمر .. كليات مصر كلها رفضته لكن تمسك بحلمه

شوفوا أكبر معمرة في مصر .. الحاجة عباسه 130 سنة قالت كلام من الآخر

شوفوا أكبر معمرة في مصر .. الحاجة عباسه 130 سنة قالت كلام من الآخر

مكتبة مصر العامة بالغردقة تحتفل بذكرى ميلاد أنيس منصور

مكتبة مصر العامة بالغردقة تحتفل بذكرى ميلاد أنيس منصور

ضحايا كورونا في 3 دول.. 1064 وفاة جديدة بالبرازيل و84 بكوبا و8 حالات بمصر

ضحايا كورونا في 3 دول.. 1064 وفاة جديدة بالبرازيل و84 بكوبا و8 حالات بمصر