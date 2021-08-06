أخبار عاجلة

تنبيه من حالة  أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران -
بعد مقتل 12 شخصاً.. طالبان تدعو المواطنين الأفغان لمغادرة مطار كابل -
"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث ZOOM -
تويتر تتيح إدخال تغييرات على واجهة برمجة التطبيقات -
زلزال هايتي.. البعض يحاول الحفر للمساعدة وآخرون يبحثون عن الخردة المعدنية ومكيفات الهواء -
تعليم الفتيات في أفغانستان يواجه مستقبلًا غامضًا في ظل حكم طالبان -
"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على شرورة -
"البطي" يرعى حفل تدشين ثاني مشاريع "تراحم" بمبادرة "بساعدي أصنع نجاحي" -
25 أغسطس.. دراسة تقييم الأثر الاجتماعي والنفسي والاقتصادي لمبادرة تأهيل المدرجات الزراعية -
"الضربة المزدوجة".. خبيرة تنبه: هذه الأغذية تصيبك بالإدمان! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للتدابير الصحية الاحترازية

Print
أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للتدابير الصحية الاحترازية أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للتدابير الصحية الاحترازية
نفذت 1424 جولة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة

أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للتدابير الصحية الاحترازية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1424 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، مما أسفر عن إغلاق 4 منشآت مخالفة، وضبط 77 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة.
ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية أو المخالفات البلدية عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تنبيه من حالة  أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران

تنبيه من حالة  أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران

بعد مقتل 12 شخصاً.. طالبان تدعو المواطنين الأفغان لمغادرة مطار كابل

بعد مقتل 12 شخصاً.. طالبان تدعو المواطنين الأفغان لمغادرة مطار كابل

"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث ZOOM

"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث ZOOM

"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على شرورة

"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على شرورة