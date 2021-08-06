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أسعار النفط تواصل الهبوط.. وبرنت عند 69.33 دولار للبرميل
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:38 صباحاً
بعد الحظر الكامل.. الملحقية السعودية بنيوزيلندا تطالب باتباع تعليمات السلطات
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:38 صباحاً
لهذه الأسباب تنصح الحوامل الآن بأخذ جرعات لقاح "كورونا"
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:38 صباحاً
تدريبات للكلاب العسكرية الروسية قبيل انطلاق مسابقة "الصديق الوفي" في الجزائر
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:33 صباحاً
تدشين مشاريع لدعم الكهرباء في «جزرالقمر» بـ 51 مليون درهم
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:32 صباحاً
استمرار انخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:32 صباحاً
جورج بوش يعبر عن حزنه العميق لاستيلاء طالبان على أفغانستان
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:32 صباحاً
لهذه الأسباب تنصح الحوامل الآن بأخذ جرعات لقاح "كورونا"
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:24 صباحاً
مذيعة في ورطة.. هاتفها يرن على الهواء والمتصل متحدث "طالبان".. ماذا فعلت؟!
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:24 صباحاً
حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. والأرصاد ينبه
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:24 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
القلق من متحور دلتا..أستاذ ميكروبيولوجى: ما نقدرش نقول إن الأطفال فى خطر بسبب المتحورات
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 06 أغسطس 2021 03:37 مساءً
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