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لهذه الأسباب تنصح الحوامل الآن بأخذ جرعات لقاح "كورونا"
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:24 صباحاً
مذيعة في ورطة.. هاتفها يرن على الهواء والمتصل متحدث "طالبان".. ماذا فعلت؟!
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:24 صباحاً
حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. والأرصاد ينبه
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:24 صباحاً
هذه الدولة تسجّل أول إصابة محلية بكورونا منذ 6 أشهر
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:24 صباحاً
احتفاء وهدايا.. "رئاسة الحرمين" تكثّف برامجها لاستقبال معتمري الخارج
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:24 صباحاً
تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة الطائف": موقع الخيول بالشفا مُجَهّز لمحبيها
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:24 صباحاً
كشَف المستور وألقى خطابه وعاد للإجازة.. "بايدن" عن أفغانستان: مستنقع ومنافِستان!
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:24 صباحاً
"طالبان" تعلن عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين: عودوا إلى العمل
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:24 صباحاً
"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:24 صباحاً
رئاسة الحرمين تناقش آلية تطوير شؤون المناوبة بالمسجد الحرام
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:24 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
إنجاز تاريخي لمصر.. جيانا فاروق أول عربية وإفريقية تتوج ببرونزيه الكراتيه بالأولمبياد
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 06 أغسطس 2021 03:09 مساءً
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