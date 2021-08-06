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المتحدث باسم طالبان لشبكتنا: سنشكل حكومة إسلامية شاملة.. والأمن أولويتنا
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:13 صباحاً
شاهد كيف تعامل مقاتلو طالبان مع مراسلتنا
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:13 صباحاً
مذيعة في ورطة.. هاتفها يرن على الهواء والمتصل متحدث "طالبان".. ماذا فعلت؟!
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:10 صباحاً
حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. والأرصاد ينبه
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:10 صباحاً
هذه الدولة تسجّل أول إصابة محلية بكورونا منذ 6 أشهر
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:10 صباحاً
أين السر في الخروج الأمريكي السريع من أفغانستان؟
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
هزيمة واشنطن في أفغانستان..من المسؤول بايدن أم ترامب؟
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
والاس: أستبعد عودة قوات بريطانية لأفغانستان
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
بريطانيا ترسل قوات إلى كابل لإجلاء مواطنيها
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
مقتل 4 فلسطينيين باشتباك مع الجيش الإسرائيلي
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
هام????.. خروج ياسمين عبد العزيز من المستشفى واستكمال العلاج بالمنزل
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 06 أغسطس 2021 02:23 مساءً
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