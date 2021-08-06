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موعد مباراة البرازيل ضد اسبانيا في اولمبياد طوكيو في ختام منافسات كرة القدم

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موعد مباراة البرازيل ضد اسبانيا في اولمبياد طوكيو في ختام منافسات كرة القدم موعد مباراة البرازيل ضد اسبانيا في اولمبياد طوكيو في ختام منافسات كرة القدم

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يلعب البرازيلي الاولمبي ضد منتخب اسبانيا الاولمبي في المباراة النهائية من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الاولمبية طوكيو 2020 .


وخرج منتخب الاولمبي من الدور ربع النهائي لاولمبياد طوكيو بعد هزيمته من البرازيل بهدف نظيف قبل أن تتفوق البرازيل على المكسيك في مباراة نصف النهائي .

موعد المباراة النهائية بين البرازيل واسبانيا في منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو


يواجه منتخب البرازيل نظيره الاسباني في الواحدة والنصف ظهر السبت المقبل 7 أغسطس بتوقيت القاهرة، على ملعب يوكوهاما الدولي .

مشوار منتخب البرازيل ومنتخب اسبانيا في طوكيو 2020


تأهل منتخب البرازيل للمباراة النهائية، بعد فوزه علي المكسيك بركلات الترجيح 4 -1 في نصف النهائي بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي .

وتأهل منتخب إسبانيا إلي النهائي بعد الفوز علي اليابان بهدف نظيف في الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو.


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المصرى اليوم

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