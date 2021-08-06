محافظ بني سويف يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن الخطاب في إهناسيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف شعائرصلاة الجمعة بمسجد عمربن الخطاب بمدينة اهناسيا، بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، الدكتور على بدر، اللواء سامي توفيق عضوي مجلس النواب، المحاسب نشأت معبدرئيس المدينة، وذلك وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازيةوالاحتياطات الصحية، فيما يتعلق بارتداء الكمامات وإحضار المصلي الشخصى والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصلين

وفي خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف، بعنوان (من دروس الهحرة النبوية..المسجد والسوق والعلاقة بينهما) حيث تناولت الخطبة مجموعة من العناصر الأساسية، تضمنت الإشارة إلى قيمة المسجد في الإسلام، والعلاقة بين المسجد والسوق والحاجة إلى التاجر الصالح الصدوق، وأنه بالدين والعمل ترتقى وتنهض الأمم والجتمعات، واختتمت برسالة لمرتادي المساجد، مفادها انه يجب أن يكون لصلاة العبدوارتياده المسجد أثر في معاملاته وتجارته فلا يغش ولايخدع وأن يطبق ما يسمعه في المسجد،مع التحذير من جمع المال الحرام الذي سيحاسب على إثمه العبدوسيتركه لغيره

وأكد وكيل الوزارة أن الأمة الإسلامية تعيش هذه الأيام ذكرى عظيمة وحدث جلل غيًر مجرى التاريخ وهي الهجرة النبوية الشريفة التي أمر بها المولى عزوجل رسوله الكريم، حينما أراد أن يبدأ دعوته في مكان جديد ليبنى مجتمعاً جديداً يقوم على العقيدة الصحيحة يرتكز على تخطيط جيدليؤتي ثماره، فكان أول عمل قام به صلى الله عليه وسلم بناء المسجد باعتباره مركز الدولة ولما له من أهمية كبيرة في الإسلام ومنزلته في المجتمع المسلم، ثم كانت الخطوة الثانية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار تحقيقاً لرابطة المؤاخاة في المجتمع لتوثيق مشاعر الحب والمودة والنصرة والحماية والمواساة بالمال.

وأضاف خطيب الجمعة أن أية أمة أرادت النجاح والتقدم والرقي فعليها بأمرين ،الأول الدين من خلال المسجد، وثانيهما العمل من خلال السوق، مستشهدا بالصحابي الجليل عبدالرحمن بن عوف الذي رفض التواكل ولم يقبل أن يأكل ويشرب وبتعبدفي المسجد على حساب غيره ،فقال للأنصاري سعد بن الربيع الذي أراد أن يناصفه ماله وبيته «دلنى على السوق»،مضيفاً أن الإسلام دين العمل لا يأمر بالخمول والتقاعس والكسل، وإنما يدعو إلى النشاط والعمل والكسب الحلال،ومن هنا كان دور السوق،ولكن السوق بلا دين ولا خلق لايثمر وتجد فيه الغش والخداع والتطفيف في الميزان والمكيال، ولا ينهى البائع عن ذلك كله إلا دينه الذي تعلمه في المسجد ذاك الدين الذي يحث على الصدق والأمانة في البيع والشراء وينهاه عن الغش والكذب.