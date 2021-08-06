رفع 35 طن مخلفات في حملة نظافة بمركز إسنا جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن ورفع كافة المخلفات لإظهار المدن بالشكل الحضارى اللائق. وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير ، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة .

وخلال الحملة، تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع 35 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بالطريق المؤدى للحديقة الدولية ومستشفي اسنا كما تم تمهيد منطقة الخزان الجديد بالمعدات.

شارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وفتحي حافظ مدير قسم النظافة، وفؤاد سالم مدير الحملة .

كما اكد رئيس المركز أنه جاري العمل برفع كفاءة الشوارع خاصة بالمنطقة من خزان اسنا الجديد حتى مدخل قرية النجوع من الناحية الجنوبية مرورا بالحديقة الدولية ومدرسة النجوع قبلي ورفع نواتج الأتربة وتسوية الطرق الترابية.