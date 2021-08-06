فحص طبى لـ9739 مواطنا ضمن «حياة كريمة» خلال شهر يوليو بالمنيا

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا أنه تم توقيع الكشف الطبي، على 9 آلاف و739 مواطنا خلال 6 قوافل طبية، نفذتها المديرية، خلال يوليو الماضي، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية، والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مديرية الصحة، نفذت 6 قوافل طبية بقرى المحافظة، شملت، قري، (بنى سعيد بمركز المنيا، والاعتزاز بمركز سمالوط، والهمة بمركز مطاي، والوفاء بمركز سمالوط، وشارونة بمركز مغاغة، والسلام بمركز بنى مزار)، وذلك على مدار شهر يوليو الماضي، مشيراً إلى أن القوافل أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 9 الاف و739 حالة، (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أنه تم عمل 783 تحاليل مختلفة، وعمل موجات صوتية لـ 179 حالة، ورسم قلب لـ 82 حالة، واشعة سينية لـ 48 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 696 مترددا، وتحويل للمستشفى 170حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 710 مترددين.