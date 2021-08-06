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جموع من المصلين يؤدون آخر جمعة في العام الهجري 1442هـ بالمسجد النبوي

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جموع من المصلين يؤدون آخر جمعة في العام الهجري 1442هـ بالمسجد النبوي جموع من المصلين يؤدون آخر جمعة في العام الهجري 1442هـ بالمسجد النبوي
مع التقيد بالبروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

جموع من المصلين يؤدون آخر جمعة في العام الهجري 1442هـ بالمسجد النبوي

أدى قاصدو المسجد النبوي اليوم آخر صلاة جمعة في العام الهجري 1442هـ، في أجواءٍ روحانية مع التقيد بالبروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار .

وعمّت الأجواء الإيمانية والروحانية المصلين، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى المسجد النبوي الشريف لأداء الصلاة فيه، والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، بنفوس مطمئنة خاشعة مفعمة بالإيمان، شاكرين الله عز وجل على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار، سائلين الله العلي القدير أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

ووفّرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل العناية والاهتمام، من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد ومرافقه، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة، من خلال وضع نقاط فرز للتأكد من أهلية المصلين، وحصولهم على المتطلبات اللازمة عبر تطبيق "توكلنا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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