وزيرة الثقافة تنعى الشاعر الكبير حسن رياض

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الشاعر الكبير حسن رياض الذي غيبه الموت صباح اليوم الجمعة بعد مروره بأزمة صحية.

وقالت إن الراحل أحد فرسان الكلمة وتميز بأسلوب خاص في التعبير عن المشاعر السامية وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الشاعر حسن رياض كتب العديد من الأغانى لعدد كبير من اشهر المطربين وشارك في اكتشاف العديد من المواهب، في الشعر والغناء، ولعب دورا كبيرًا في نشر الثقافة والمعرفة، من خلال عمله بقصور الثقافة، متصديًا للأفكار الظلامية كما شارك في المئات من الأمسيات الشعرية المختلفة، سواء في قصور الثقافة، أو المجلس الأعلى للثقافة، إلى جانب اللقاءات التي نظمتها مؤسسات المجتمع المدني وبيوت الثقافة.