تحرير 42 محضرا تموينيًا في حملات بالزينية شمال الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم على منظومة الخبز، والتأكد من بيع الخبز بالسعر المدعم واستقرار عملية بيع الخبز.

وقامت إدارة التموين بمركز ومدينة الزينية بعدد من الحملات التفتيشية خلال شهر يوليو الماضي اسفرت عن تحرير عدد 42 محضرا، منها 32 محضرا للمخابز البلدية، تضمنت 11 محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 6 محاضر توقف عن الإنتاج بدون عذر، محضر مخبز مغلق بدون عذر أو اذن، 6 محاضر عدم الاعلان عن مواعيد التشغيل، 3 محاضر انتاج خبز ناقص عن الوزن، 2 محضر عدم الإلتزام البمواعيد، 3 محاضر عدم نظافة.

وأضاف أنه تم تحرير 10 محاضر ضد المحلات العامة التموينية والذبح خارج السلخانة وعدم الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع الغذائية.

قاد الحملات عبدالرزاق عمر مدير الادارة التموينية بالمركز، وعبدالحميد يونس رئيس مكتب التموين بالمركز، وعزالدين يوسف مفتش تموين، ومحمد عباس مفتش تموين بالمركز.