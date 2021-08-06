مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستقبل ٤٠٢ شكوى خلال يوليو الماضي

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استقبل مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الشرقية، خلال شهر يوليو الماضى، 402 شكوى، تم الرد على 339 شكوى منها بنسبة 84٪، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وجاري فحص باقى الشكاوى للرد عليها لسرعة الإستجابة وحل مشاكل المواطنين، وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم وإنجازها بأقصى سرعة وتقديمها بشكل لائق.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية الدور الذي يقوم به مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، والذي يُعد واجهة حضارية للمحافظة ويعبر عن رغبتها في تحقيق التواصل المستمر بين الدولة والمواطنين، فضلاً عن دوره الفعال في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسئولين، من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات لفحصها ووضع حلول عاجلة لها في إطار القانون.

أشار محافظ الشرقية أن الهدف من هذه الجهود هو الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وزيادة معدلات الرضا وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وكذا تلبية احتياجاتهم في صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

كما شدد محافظ الشرقية على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد للمترددين على الديوان العام ، لتسليم الشكاوى وعدم دخول أي مواطن لديوان عام المحافظة دون إرتداء الكمامة، فضلاً عن إتخاذ إجراءات التباعد بين المواطنين.

وأوضح إبراهيم عز الدين، مدير إدارة خدمة المواطنين، أن الشكاوى التي استقبلتها الإدارة خلال شهر يوليو الماضي ،تنوعت بين بناء بدون ترخيص، وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي ،وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى ،بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد، وتظلمات من بعض الموظفين.