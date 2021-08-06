مصدر بـ«التعليم» يكشف عن الموعد المتوقع لإعلان نتيجة الثانوية العامة

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أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار تصحيح امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن اعلان نتيجة الامتحانات لن تتم قبل مراجعتها عدة مرات لحصول كل طالب على حقه.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن النتيجة لن تعلن بأي حال من الأحوال قبل ١٥ أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن تعلن في الفترة من الاثنين ١٦- الأربعاء ١٨ أغسطس.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستتعمد عدم الإدلاء بأي تصريحات عن درجات طلاب الثانوية العامة لحين إعلان نتيجة الثانوية العامة منعا للبلبلة، وكي لا تقدم الوزارة معلومات منقوصة.

واستكمل وزير التعليم تصريحاته قائلا: «نحن غير مسؤولين عن أي اجتهادات أو شائعات أو اجتهادات فيسبوكية بشأن نتيجة الثانوية العامة قبل الاعلان الرسمي عنها».

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التصحيح الإلكتروني يتم بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، حيث يتم التصحيح مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية وليس عن طريق كونترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية.

وأكدت الوزارة أنه لا يوجد عنصرا بشريا في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات، وأن كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.

وأكدت الوزارة أنه يتم رصد أوراق الإجابة وتسجيلها إلكترونيا عن طريق منظومة محكمة في أماكن مراقبة ومؤمنة.

وقالت الوزارة إن مؤشرات نسب النجاح في كل المواد التي انتهى تصحيحها «مطمئنة» تماما ومقاربة للسنوات الماضية، والاختلاف الملحوظ ليس في نسب النجاح العامة ولكن في شرائح توزيع الدرجات، وبشكل أوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على أكثر من ٩٠٪؜ أو نسبة من حصلوا على مجموع ما بين ٨٠٪؜ إلى٩٠٪؜ وهكذا.

وسوف تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها.