جيانا فاروق تخسر أمام الصينية في نصف نهائي اولمبياد طوكيو فى الكاراتيه

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خسرت اللاعبة المصرية جيانا أمام بطلة العالم الصينية في نصف نهائي بطولة أولمبياد طوكيو في الكاراتيه بعد تأهلها إلى نصف نهائي وزن 61 كيلوجراما، اليوم الجمعة.

وضمنت لاعبة الكاراتيه، جيانا فاروق، ميدالية برونزية رابعة لمصر في أولمبياد طوكيو الحالي، بعد تأهلها إلى نصف نهائي وزن 61 كيلوجراما، اليوم الجمعة.

وحققت جيانا (26 عاما)، ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات، على البيروفية ألكسندرا فانيسا جراندي ريسكو 2-0، بضربتي «يوكو»، ثم على الأوكرانية أنيتا سيروجينا 2-1، والمغربية ابتسام صديني 5-0.

وكانت مصر أحرزت ثلاث برونزيات في الألعاب الحالية، عبر سيف عيسى في وزن 80 كيلوجراما، وهداية ملاك في وزن 57 كيلوجراما في التايكواندو، ومحمد السيد إبراهيم «كيشو» في المصارعة الرومانية لوزن 67 كيلوجراما.

انذار اصفر للاعبتين للعب السلبي

1-1 للصينية والاقضلية للصينية

لا افضلية لأحد 1-1

الصينية فازت بقرار التحكيم