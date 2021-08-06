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بدء التسجيل إلكترونيًا لاختبار القدرات بجامعة الأزهر غدًا

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بدء التسجيل إلكترونيًا لاختبار القدرات بجامعة الأزهر غدًا بدء التسجيل إلكترونيًا لاختبار القدرات بجامعة الأزهر غدًا

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أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، استعداد مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر لبدء اختبارات القدرات إلكترونيا لأول مرة، التي سيبدأ التسجيل بها غدا السبت ، مشيرًا إلى أن الطالب الذي يرغب في التسجيل لإجراء اختبار القدرات سوف يتمكن من ذلك من خلال رابط مخصص لذلك، سوف يتم إعلانه على الصفحة الرسمية لجامعة الأزهر.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن التسجيل سيكون من خلال بطاقة الرقم القومي لكل طالب، ومن خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب، وذلك بعد سداد مصروفات أداء الاختبار من خلال ماكينات فوري.

وأكد الشربيني أن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر يشهد تطورًا كبيرًا في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي، وبدعم ومتابعة من رئيس الجامعة.

وأوضح الشربيني أن هذه التجربة الإلكترونية جديدة، وإدارة الجامعة تدعم نجاحها، مشيرًا إلى أنه يُشترط للتسجيل لإجراء اختبارات القدرات أن يكون الطالب أو الطالبه حاصلًا على شهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام 2021، بأقسامها المختلفة " العلمي _ الأدبي _ الشعبة الإسلامية" .

وأشار نائب رئيس جامعة إلى أن الكليات التي تخضع لاختبار القدرات تشمل كليات التربية بنين وبنات، وكليات التربية الرياضية للبنين والبنات، وكلية التمريض للطالبات بالقاهرة، والمعاهد الفنيه للتمريض بالقاهرة ودمياط وأسيوط، وكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وكليات الدراسات الإنسانية للبنات ، َوكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، وكلية الاقتصاد المنزلي للطالبات بطنطا، وكلية اللغات والترجمة.

وأشار الشربيني إلى أن الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكليات تشمل الرقم القومى للطالب، وصورة منه، إضافة إلى رقم جلوس الطالب في الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2021، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها، بجانب عدد ثلاث صور شخصية.

المصرى اليوم

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