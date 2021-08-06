إنقاذ مُسن سقط تحت عجلات القطار في إسنا

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أنقذت العناية الإلهية، رجل مسن إثر سقوطه خلال أستقلاله القطار الروسي من محطة قطار إسنا، جنوب الأقصر والمتجه إلى اسوان .

تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا، يفيد سقوط أحد الأشخاص أثناء أستقلاله القطار الروسي من محطة إسنا وفى طريقه إلى محافظة أسوان.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن المصاب هو «حامد .م. س»، 70 عاما، مقيم بمركز ومدينة كوم أمبوا، خلال أستقلاله القطار الروسي الذي يحمل رقم 1014، من محطة إسنا والمتجه إلى أسوان، انزلقت قدماه واختل توازنه، فسقط بين القطار والرصيف .

تم نقل المصاب إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتبين إصابته بكدمات وسحجات وجروح واشتباه ارتجاج في المخ .

تم تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة العامة للتحقيق .