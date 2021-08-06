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خطباء الجمعة يحثون الطلبة ومنسوبي التعليم على أخذ جرعتين من لقاح كورونا

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بموجب توجيه وزير الإسلامية.. في إطار الجهود التكاملية المشتركة مع وزارة التعليم

خطباء الجمعة يحثون الطلبة ومنسوبي التعليم على أخذ جرعتين من لقاح كورونا

أكد خطباء الجمعة في مناطق ومحافظات المملكة اليوم على أهمية حصول الطلاب والطالبات ممن أعمارهم 12 عاماً فأكثر، وجميع منسوبي التعليم على جرعتين من لقاح كورونا.
وأشاروا إلى أن ذلك سيسهم في العودة الحضورية للتعليم بطريقة آمنة وصحية، ويضمن بعد توفيق الله ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد حماية للمجتمع من الوباء وتحقيقاً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد أصدر تعميماً لكافة الخطباء بتضمين خطبة اليوم الجمعة في حث منسوبي التعليم من "أعضاء هيئة التدريس والتدريب، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، والمتدربين والمتدربات"، للحصول على جرعتي اللقاح؛ حمايةً لأنفسهم، وحفاظاً على سلامة أُسرهم وأقرانهم، وللوقاية من العدوى، في إطار حرص الشؤون الإسلامية على تفعيل دور منابر الجمعة للمساهمة في تعزيز الأمن المجتمعي وبما يحقق رسالتها في التوعية والإرشاد.

وحث خطباء الجمعة اليوم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وكافة منسوبي التعليم إلى المسارعة باستكمال عملية التحصين والحصول على جرعتين من لقاح قبل بداية العام الدراسي الجديد، لافتين إلى أن ذلك مسؤولية دينية وواجب وطني للحفاظ على صحة وسلامة أبناء وبنات الوطن وأسرهم، بما يســهم في ســـرعة رفع نسبة تحصين الطلبة قبل العودة الحضورية للمدارس.

وتأتي مبادرة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إطار الجهود التكاملية المشتركة مع وزارة التعليم، وضمن منظومة عمل متكاملة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع والأسرة؛ لدعم عملية تحصين جميع طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية ومنسوبي التعليم العام استعداداً للعودة الحضورية للمدارس، وذلك بالتزامن مع الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، ومواكبة لجهود الدولة الرامية للحفاظ على صحة الإنسان، واستشعاراً بالمسؤولية الوطنية، والحد من انتشار الجائحة.

خطباء الجمعة يحثون الطلبة ومنسوبي التعليم على أخذ جرعتين من لقاح كورونا

خطباء الجمعة يحثون الطلبة ومنسوبي التعليم على أخذ جرعتين من لقاح كورونا

خطباء الجمعة يحثون الطلبة ومنسوبي التعليم على أخذ جرعتين من لقاح كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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