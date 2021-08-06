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أين السر في الخروج الأمريكي السريع من أفغانستان؟
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
هزيمة واشنطن في أفغانستان..من المسؤول بايدن أم ترامب؟
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
والاس: أستبعد عودة قوات بريطانية لأفغانستان
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
بريطانيا ترسل قوات إلى كابل لإجلاء مواطنيها
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
مقتل 4 فلسطينيين باشتباك مع الجيش الإسرائيلي
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
الأفغان يتسلقون جدارا للوصول إلى مدرج مطار حامد كرزاي الدولي
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
انتقادات من مشرعين أمريكيين لبايدن
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
فشل أمريكي بأفغانستان.. هل انتهت حرب طالبان؟
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
توقعات بايدن لم تتحقق
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
الضفة الغربية.. متظاهرون يحرقون نجمة داوود في مسيرة مناهضة للاستيطان
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
مستشار الرئيس للصحة: توفير٢٥ مليون جرعة من لقاح جونسون الشهر الجاري
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 06 أغسطس 2021 01:55 مساءً
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