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وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفي ههيا المركزي

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وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفي ههيا المركزي وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفي ههيا المركزي

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود ، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، بالمرور علي مستشفي ههيا المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

تفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وقام بمتابعة أعمال الصيانة الدورية الجاري تنفيذها بمحطة معالجة المياه الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي، والتأكد من سحب العينات اللازمة بعد أعمال الصيانة، وكذلك متابعة أعمال التطوير الجارية بقسم التعقيم، مشدداً علي سرعة الإنتهاء من الأعمال بها، كما قام بمعاينة عدة أماكن بالمستشفي، لوضع جهاز الأشعة المقطعية به، والذي سيتم توريده للمستشفي خلال ساعات دعم من وزيرة الصحة والسكان، بتكلفة تقديرية تصل لأكثر من ٤ مليون جنيه، لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة عمل الفرق الطبية بمركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمستشفي، والمخصص ضمن ٢٤ مركز بالمحافظة، وذلك تيسيراً علي المواطنين من مشقة السفر، والذي يأتي في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من المستجد كوفيد١٩.

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من انتظام سير العمل بالمركز، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالجرعة الأولي والثانية، وكذلك التأكد من إتباع خطوط السير المحددة أثناء العمل، وحفظ الطعوم بصورة جيدة، وإتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

المصرى اليوم

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