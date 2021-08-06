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الكشف على 924 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية هوّ في نجع حمادي

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نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية «هوّ» التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

أوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٩٣٢ مواطن في ٨ تخصصات طبية بواقع «٢٢٠ حالة عظام، ١٧٣ حالة طب أطفال، ١٧٠ حالة أمراض باطنه، ١٦٢ حالة أمراض جلدية وتناسلية، ٧٣ حالة جراحة، ٥٩ حالة أسنان، ٤٥ حالة أمراض النساء والتوليد، ٣٠ حالة تنظيم الأسرة»، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٥٤ حالة، وإجراء الأشعة لـ ١٢ حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

قافلة طبية مجانية بنجع حمادى
قافلة طبية مجانية بنجع حمادى

و من جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل المجانية بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة المستجد حضرهما ٨٧ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

قافلة طبية مجانية بنجع حمادى

المصرى اليوم

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