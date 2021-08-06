نادي رياضي لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز إسنا جنوب الأقصر

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أعلنت النائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، على إعتماد وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التنمية المحلية، إنشاء نادي رياضي لذوي الأحتياجات الخاصة بمركز ومدينة إسنا .

وأكدت «السلايمي» على أنه جاري أدراج إنشاء ذلك النادي، والذي سوف يخدم ذوي الأحتياجات الخاصة بإسنا، إلى وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية بخطة العام المالي 2020/2021، وأحالته للحكومة واتخاذ اللازم لتنفيذه.

وأشارت إلى أن وزارة الشباب والرياضة قد أعتمدت مبلغ 15،000 جنيها بناءاً على الطلب المقدم منها، بتوجيه دعم مالي لمركز شباب السلام بإسنا للمساهمة في تكثيف الأنشطة بداخله.