أخبار عاجلة

أين السر في الخروج الأمريكي السريع من أفغانستان؟ -
هزيمة واشنطن في أفغانستان..من المسؤول بايدن أم ترامب؟ -
والاس: أستبعد عودة قوات بريطانية لأفغانستان -
بريطانيا ترسل قوات إلى كابل لإجلاء مواطنيها -
مقتل 4 فلسطينيين باشتباك مع الجيش الإسرائيلي -
الأفغان يتسلقون جدارا للوصول إلى مدرج مطار حامد كرزاي الدولي -
انتقادات من مشرعين أمريكيين لبايدن -
فشل أمريكي بأفغانستان.. هل انتهت حرب طالبان؟ -
توقعات بايدن لم تتحقق -
الضفة الغربية.. متظاهرون يحرقون نجمة داوود في مسيرة مناهضة للاستيطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

4.9 تريليون ين عائد صندوق معاشات التقاعد الحكومي في اليابان خلال 3 اشهر

Print
4.9 تريليون ين عائد صندوق معاشات التقاعد الحكومي في اليابان خلال 3 اشهر 4.9 تريليون ين عائد صندوق معاشات التقاعد الحكومي في اليابان خلال 3 اشهر

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي في اليابان يوم الجمعة إنه حقق عائدا على الاستثمار في الربع الأول بلغ 4.98 تريليون ين (45.3 مليار دولار) بفضل مكاسب في أسهم أجنبية، بعد عائد سنوي قياسي حققه في السنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس.

وذكر أكبر صندوق في العالم لمعاشات التقاعد أنه يدير أصولا بقيمة 191.6 تريليون ين في نهاية يونيو حزيران وأن العائد على الأصول الشاملة بلغ 2.86 بالمئة خلال فترة الربع الأول البالغة ثلاثة أشهر.

ويعتمد الصندوق بقوة على استراتيجية التتبع الخامل للمؤشرات، لذا تعكس عوائده في المعتاد تحركات السوق. ونزل المؤشر نيكي الياباني 1.3 بالمئة في الربع الأول بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 4.6 بالمئة.

وتكبدت محفظة الصندوق من الأسهم اليابانية خسارة 0.25 بالمئة بينما ربحت محفظة الأسهم الأجنبية عائدا 8.62 بالمئة.

واستثمارات الصندوق الياباني يتابعها عن كثب مستثمرون عالميون بسبب الحجم الهائل للصندوق. ونقل الصندوق محفظته بعيدا عن السندات المحلية التي لا تدر ربحا صوب أصول أجنبية مرتفعة العائد، بالنظر إلى انخفاض شديد لأسعار الفائدة في اليابان.

وبنهاية يونيو، شكلت السندات اليابانية 25.39 بالمئة من محفظة الصندوق، فيما بلغت السندات الأجنبية 24.72 بالمئة، والأسهم المحلية 24.49 بالمئة والأسهم الأجنبية 25.41 بالمئة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تنسيق الثانوية العامة 2021 .. بيان كليات الشعبة الهندسية - الرياضيات

تنسيق الثانوية العامة 2021 .. بيان كليات الشعبة الهندسية - الرياضيات

عبدالعاطي: تحديث الري يساهم في حل مشاكل اختناقات المياه والحد من شكاوى المزارعين

عبدالعاطي: تحديث الري يساهم في حل مشاكل اختناقات المياه والحد من شكاوى المزارعين

جامعة العريش تتبنى إنشاء مراكز ووحدات خدمية وطبية بالعريش

جامعة العريش تتبنى إنشاء مراكز ووحدات خدمية وطبية بالعريش

تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة

تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة